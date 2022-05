« Rêvons la ville de demain » Autre lieu, 5 mai 2022, Genève.

Jeudi 5 mai dès 20h30, venez découvrir l’impressionnante performance pour six percussionnistes « Le Noir de l’Étoile » à la tombée de la nuit par des étudiant-e-s de la Haute école de musique (HEM). Le public découvrira également des animations, expositions en plein air, étang urbain, tables rondes sur le site de la Prairie, à cinq minutes de la gare Cornavin, pour expérimenter, s’informer, réfléchir, échanger et s’amuser. Les habitant-e-s pourront également s’exprimer sur leurs visions et souhaits pour la Genève de demain. **Informations pratiques** L’Événement HES X EXPLORE se tiendra sur le site de la Prairie, 22 rue de Lyon (devant l’HEPIA). Il sera ouvert au grand public le jeudi 5 mai à 20h30 avec la performance musicale du Noir de l’Étoile, puis le vendredi de 12h à 22h et le samedi de 10h à 22h. Pour découvrir l’entier du programme : [www.revonslavillededemain.ch](http://www.revonslavillededemain.ch)

