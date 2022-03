REVOLUTIONS INTIMES Aniane, 21 mai 2022, Aniane.

REVOLUTIONS INTIMES Aniane

2022-05-21 18:00:00 – 2022-05-21

Aniane Hérault

Le spectacle “Révolutions intimes “est le point d’orgue d’un projet de création partagée intergénérationnelle initié en janvier 2022.Raphaëlle Bouvier a rencontré les habitants pour collecter leurs témoignages et en extraire un texte de spectacle .La troupe composée d’habitants du territoire s’est constituée au fil des rencontres et d’un atelier théâtre .Venez nombreux entendre les paroles intimes du territoire ainsi mises en espace et en voix .Un moment riche en émotions

En partenariat avec Familles Rurales de Saint-Jean-de-Fos

Révolutions Intimes est un spectacle issu d’un projet de territoire, une création partagée intergénérationnelle.

Aniane

dernière mise à jour : 2022-03-07 par