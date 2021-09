Orléans Théâtre d'Orléans Loiret, Orléans Révolution Zendj Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Revolution Zendj —————- ### Tariq Teguia **(2 h 13 / 2015)** Journaliste dans un quotidien algérien, Ibn Battuta se passionne pour les révoltes oubliées du VIIIe au IXe siècle sous le Califat abbaside en Irak. Pour les besoins de son enquête, il se rend dans un premier temps à Beyrouth, ville-symbole qui incarna durant plusieurs décennies toutes les luttes et les espoirs du Monde arabe. Il rencontre Nahla, une jeune palestinienne qui revient à Beyrouth sur les traces de son père, un militant nationaliste ainsi que Monsieur Prince, entrepreneur multicartes qui voit grand et compte vite l’argent. Mais du temps s’écoulera avant ces collisions, il y aura d’abord des ratages et des impasses, des éclipses et des fictions parce que les fantômes sont partout, parce que Beyrouth, la Babylone des révolutionnaires, n’est plus là que dans ses interstices.

Le cycle cinéma "La liberté à l'écran" s'inscrit dans le prolongement des récits qui traversent l'exposition Alger, archipel des libertés.

