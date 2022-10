Révolution V52 Digital Zone Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

2022-11-10 – 2023-01-22

Bouches-du-Rhne RÉVOLUTION V52 c’est une invitation au voyage, c’est un tour du monde d’un an qui présente en cinquante-deux semaines, cinquante-deux artistes et cinquante-deux œuvres.



Son ambition est de proposer un panorama mondial de la création numérique visuelle.



REVOLUTION V52, c’est aussi une recherche sur la diffusion des oeuvres dématérialisées, une performance qui relie les possibilités technologiques actuelles au foisonnement de la création numérique mondiale.



Cette odyssée digitale est proposée dans l’espace public à Caen et à Marseille au travers de deux vitrines écran, diffusant sur la rue.



Cette odyssée digitale est proposée dans l'espace public à Caen et à Marseille au travers de deux vitrines écran, diffusant sur la rue.

Une orientation qui permet au plus grand nombre de se familiariser à la création contemporaine en affirmant la place de la culture dans l'espace public.

