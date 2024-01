RÉVOLUTION la comédie musicale Casino Barrière de Lille Lille, dimanche 21 avril 2024.

RÉVOLUTION la comédie musicale Alliant l’émotion au sursaut patriotique, Révolution replonge le spectateur dans le tumulte de la France révolutionnaire. Dimanche 21 avril, 18h30 Casino Barrière de Lille Entrée sur inscription

Début : 2024-04-21T18:30:00+02:00 – 2024-04-21T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-21T18:30:00+02:00 – 2024-04-21T21:00:00+02:00

« PARIS 1789 Victime d’une famine meurtrière, le Peuple souffre. Ni le Roi, ni ses ministres ne parvenant à y faire face, un mouvement nouveau s’empare de la France c’est la Révolution !

Les privilèges sont abolis, l’égalité consacrée et la monarchie menacée. A la suite de ces bouleversements politiques et sociaux, trois femmes vont devoir appréhender leur nouveau statut.

La Reine Marie-Antoinette, symbole d’une royauté rejetée, fera face à son destin. Olympe De Gouge, fervente militante des droits de l’Homme, s’efforcera d’apporter sa pièce à l’édifice libertaire. Louise-Reine Audu, meneuse de l’insurrection, s’éprendra d’une rage folle de changer le monde ».

Entre révolte et démocratie, REVOLUTION met en scène une période charnière de l’Histoire de France, où s’entremêlent personnages historiques tels que Robespierre, Danton ou encore Louis XVI. Dans une époque guidée par la recherche constante d’égalité, cette comédie musicale illustre le rôle salutaire de figures féminines, dont la détermination a su faire basculer l’Histoire. Alliant l’émotion au sursaut patriotique, REVOLUTION replonge le spectateur dans le tumulte de la France révolutionnaire ».

Une toute nouvelle comédie musicale présentée par l’Association ADEACT.

Casino Barrière de Lille 777 pont de flandres Lille 59777 Fives Nord Hauts-de-France 0328144777 https://www.casinosbarriere.com/fr/lille.html https://www.facebook.com/casinobarrierelille/ 3 restaurants, 4 bars, un casino, un hôtel***** et un théâtre de 1200 places. Et tout ça, au coeur de Lille !