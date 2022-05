RÉVOLUTION … A CHÂTEAUVILLAIN Châteauvillain Châteauvillain Catégorie d’évènement: Châteauvillain

RÉVOLUTION … A CHÂTEAUVILLAIN Châteauvillain, 1 mai 2022, Châteauvillain. RÉVOLUTION … A CHÂTEAUVILLAIN Châteauvillain

2022-05-01 – 2022-05-01

Châteauvillain Haute-Marne 4 Route de Châtillon MAISON LAURENTINE Site Le Chameau (face à l’Intermarché) Châteauvillain La Maison Laurentine vous invite à fêter le 1er Mai avec une conversation autour de LA RÉVOLUTION. A l’occasion du début de la résidence “Au-delà des Murs” de Catherine BOSKOWITZ. PROGRAMME en ligne (cliquer sur Blog) contactlaurentine@googlemail.com +33 6 06 95 64 55 http://www.nouvelle-laurentine-expedition.com/ La Maison Laurentine vous invite à fêter le 1er Mai avec une conversation autour de LA RÉVOLUTION. A l’occasion du début de la résidence “Au-delà des Murs” de Catherine BOSKOWITZ. PROGRAMME en ligne (cliquer sur Blog) Châteauvillain

dernière mise à jour : 2022-04-25 par Maison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne Maison Départementale du Tourisme de la Haute-MarneMaison Départementale du Tourisme de la Haute-Marne

Détails Catégorie d’évènement: Châteauvillain Autres Lieu Châteauvillain Adresse Ville Châteauvillain lieuville Châteauvillain

Châteauvillain Châteauvillain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauvillain/

RÉVOLUTION … A CHÂTEAUVILLAIN Châteauvillain 2022-05-01 was last modified: by RÉVOLUTION … A CHÂTEAUVILLAIN Châteauvillain Châteauvillain 1 mai 2022

Châteauvillain