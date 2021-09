Orléans Musée des Beaux-Arts Loiret, Orléans “Revoir le XIXe siècle” Musée des Beaux-Arts Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Troisième tranche de la rénovation du parcours du musée des Beaux-Arts, les salles du XIXe siècle rouvrent cet automne avec un parcours totalement repensé. 350 œuvres – peintures, pastels, objets d’art et sculptures – couvrant la période 1815 à 1870 ont trouvé leur place dans des salles aux couleurs évocatrices qui feront voyager de la campagne italienne jusqu’au Salon parisien où le Romantisme s’installe jusqu’à ses derniers feux sous le Second Empire. Léon Cogniet, dont le musée conserve le fonds d’atelier, constitue un fil rouge qui conduit le visiteur de la Restauration aux frontières de la IIIe République, en passant par la Monarchie de Juillet où le mécénat et le goût de la famille d’Orléans sont mis à l’honneur

Entrée libre

Découvrez le nouveau parcours dans les salles rénovées des entresols. Ce sont 400 œuvres – peintures, pastels, objets d’art et sculptures – couvrant la période 1815 à 1870 que vous pourrez découvrir. Musée des Beaux-Arts 1 rue Fernand-Rabier 45000 Orléans Orléans Loiret

