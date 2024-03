Revoir demain Maison des arts plastiques Rosa Bonheur Chevilly-Larue, samedi 9 mars 2024.

Revoir demain REVOIR DEMAIN

Exposition à la Maison des arts plastiques Rosa Bonheur

Du 9 mars au 12 avril 2024

Exposition collective

Laurence Nicola / Morgane Porcheron / Laurence De Leersnyder Samedi 9 mars, 18h00 Maison des arts plastiques Rosa Bonheur entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-09T18:00:00+01:00 – 2024-03-09T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-09T18:00:00+01:00 – 2024-03-09T22:00:00+01:00

L’exposition « Revoir demain » nous invite à poser notre regard sur le devenir du vivant et la sauvegarde de la biodiversité.

Nombres d’artistes incluent dans leur démarche artistique une prise de conscience du dérèglement climatique et l’urgence de préserver nos écosystèmes. Nous avons voulu le progrès par la densification des zones urbaines, il a changé notre monde et même notre manière de l’appréhender. Mais la nature reste présente et pousse encore dans des endroits rendus difficiles, les capacités de résilience de nos écosystèmes sont mises à rude épreuve. L’évolution de notre société actuelle reflète la fragilité de notre environnement. L’intention artistique permet de concilier l’homme et l’environnement dans une nouvelle alliance.

Tout repose sur la manière dont les artistes peuvent changer le processus de création, l’exposition questionne le futur, envoi le message du changement. Elle ambitionne d’amener le regard du spectateur sur le vivant, de confronter les rapports humains à la terre et la nécessité de la conserver, de montrer son importance. La nature et le vivant seront au centre de cette exposition collective, les artistes évoqueront à leur manière la beauté d’un monde réinventé où seul le message d’espoir subsiste dans le regard de celui qui se questionne.

VERNISSAGE

Samedi 9 mars à 18h30

En présence des artistes.

MIDI UNE EXPO – ½ HEURE

Vendredi 22 mars à 12h

Tout public, gratuit sur réservation.

ATELIER PARENT/ENFANT

Samedi 23 mars de 15h à 17h

A partir de 6 ans – 2h.

Venez créer en famille autour de l’univers de l’exposition avec l’artiste Laurence De Leersnyder.

Gratuit sur réservation au 01 56 34 08 37.

LES GRIOTTINES

A la Maison des arts plastiques Rosa Bonheur

De 3 mois à 5 ans

Samedi 30 mars à 10h30 et à 11h15

Une balade en histoires et en comptines dans l’univers de l’exposition.

Gratuit sur réservation à la Médiathèque : 01 45 60 19 90.

ATELIERS ARTS PLASTIQUES

« Fabrique ton micro-paysage »

Animés par Morgane Porcheron, artiste

A partir de 7 ans

Lundi 8 avril de 14h à 17h

A partir de 10 ans

Mardi 9 avril de 14h à 17h

Sur inscription / Tarif : 6 euros.

Réservation au 01 56 34 08 37.

artsplastiques@ville-chevilly-larue.fr

FÊTE DU JARDINAGE

Parc communal

Samedi 4 mai de 10h à 18h

« Réenchanter la ville avec le végétal »

Venez créer une oeuvre en famille avec l’artiste Morgane Porcheron.

MAISON DES ARTS PLASTIQUES ROSA BONHEUR

34 rue Henri Cretté 94550 Chevilly-larue

01 56 34 08 37

artsplastiques@ville-chevilly-larue.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DES EXPOSITIONS :

Lundi, mardi : 14h à 19h

Mercredi, jeudi, vendredi : 14h à 17h30

samedi : 14h à 18h

Laurence De Leersnyder