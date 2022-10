Revivre des 100 ans du Club Taurin La Coleta Mas-Blanc-des-Alpilles Mas-Blanc-des-Alpilles Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Au programme :



Samedi 22 octobre

16H30 : Loto du Club Taurin La Coleta

De nombreux lots à gagner (2×500€ de bon d’achat, 1 séjour camping 3* pour 2 personnes, bons d’achats, filets garnis, huile d’olive, outillage et produits locaux, soit plus de 3000€ de lots).

20H : Repas « Aligo Saucisse » à 15€ (Café inclus)

21H : Ouverture de la Bodéga « Tout Schuss » – Tenue de ski de rigueur, une bouteille offerte à la plus originale



Dimanche 23 octobre

11H : Abrivado – Concours d’attrapaire parcours ouvert – Manade Clément

Lieux sécurisés présents sur le parcours (charrettes, remorques, barrières).

12H : Ouverture de l’Apéritif Musical

13H : Repas « Tartiflette » à 15€ (Salade et café inclus)

15H : Encierro – Manade Clément



Renseignements au 06.60.89.45.20 ou par mail : clubtaurinlacoleta@gmail.com

