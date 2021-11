Cepoy Salle socio-culturelle de Cepoy Cepoy Revivez la France , la collection réinventée Salle socio-culturelle de Cepoy Cepoy Catégorie d’évènement: Cepoy

Du 26 au 30 novembre, redécouvrez le patrimoine autrement et plongez à travers les différentes régions de France grâce à cette exposition d’envergure nationale ! Parcourez le patrimoine français à travers de nombreux objets caractéristiques de nos régions avec 250 tableaux mettant en scène plus de 15 000 objets de collection du quotidien. Du 26 au 30 novembre, redécouvrez le patrimoine autrement et plongez à travers les différentes régions de France grâce à cette exposition d’envergure nationale ! Salle socio-culturelle de Cepoy 11 Avenue du Château, Cepoy Cepoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T17:30:00;2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T17:30:00;2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T17:30:00;2021-11-29T09:00:00 2021-11-29T17:30:00;2021-11-30T09:00:00 2021-11-30T17:30:00

