Revisor Parc de la Villette, 21 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 21 au 24 avril 2022 :

dimanche de 15h à 16h30

et samedi de 19h à 20h30

et jeudi, vendredi de 20h à 21h30

payant

Quand la corrosive satire sur le pouvoir de Gogol tombe dans le viseur des nouveaux maîtres de la danse-théâtre.

C’est au cours de sa carrière d’interprète chez William Forsythe que Crystal Pite a su acquérir une acuité de la pensée et une rigueur du geste qui font d’elle une chorégraphe hors pair. La Canadienne l’a démontré en signant, pour le Ballet de l’Opéra de Paris, la fresque The Season’s Canon. Et la dernière création avec sa compagnie, Betroffenheit (+), a marqué un sommet dans la fusion danse-théâtre, en collaboration avec le metteur en scène Jonathon Young. Ne laissant rien au hasard, Pite et Young creusent jusqu’à sa racine la relation danse-parole. Aujourd’hui, ils portent le fameux Revizor de Gogol vers des horizons contemporains, toujours aussi satiriques. Telle une partition musicale, les mots se fondent dans une gestuelle sarcastique et grotesque. En s’emparant du genre de la farce, ils en dévoilent toute la cruauté sous-jacente.

Spectacles -> Danse

Parc de la Villette 211 avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (544m) 7 : Corentin Cariou (605m)



Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277

Spectacles -> Danse Étudiants;En famille

Date complète :

2022-04-24T15:00:00+02:00_2022-04-24T16:30:00+02:00;2022-04-23T19:00:00+02:00_2022-04-23T20:30:00+02:00;2022-04-21T20:00:00+02:00_2022-04-21T21:30:00+02:00;2022-04-22T20:00:00+02:00_2022-04-22T21:30:00+02:00

tdv