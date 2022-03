Révision du Code de la route Salon Bleu de la mairie Olivet Catégories d’évènement: Loiret

Séance animée par l’équipe de la Police municipale d’Olivet pour se mettre à jour sur les nouveautés du code de la route. Sur inscription indispensable au 02 38 64 80 00. De 9h à 11h30. Mairie, salon bleu

proposé par la Police Municipale d'Olivet

