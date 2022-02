#RÉVISENBIB À LA BEP ! Bibliothèque d’étude et du patrimoine, 1 février 2021, Toulouse.

#RÉVISENBIB À LA BEP !

du lundi 1 février 2021 au mardi 29 juin 2021 à Bibliothèque d’étude et du patrimoine

Bonne nouvelle, les ouvrages de révisions comme Prépabac et 100% exos, ABC du bac et Réflexe, Que faire ? et Prépas… sont arrivés et sont empruntables à la Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine ! En avant et haut les cœurs ! Bonnes révisions !

Bibliothèque d’étude et du patrimoine 1 rue de Périgord Toulouse



