2022-06-04 – 2022-06-30

Meuzac Haute-Vienne
253 route Roule Galette

05 55 09 99 51

https://maisonduperecastor.fr Pour contrer le stress des examens quoi de mieux que de réviser en hamac dans un cadre

paisible et bucolique ? À l’approche de la période des examens, la Maison du Père Castor propose aux élèves de venir réviser, en étant confortablement

installés dans un hamac. L’évènement est gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque. 253 route Roule Galette

05 55 09 99 51

https://maisonduperecastor.fr

