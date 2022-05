RÉVISE À PIERRESVIVES

2022-05-17 10:00:00 – 2022-05-17 19:00:00 Vous êtes collégien, lycéen ou étudiant, nous mettons à votre disposition une salle de travail et des ressources telles que des dictionnaires, des annales du brevet et du baccalauréat pour vous accompagner lors de vos révisions. Nouveauté ! Préparez votre oral avec une comédienne. Elocution, posture… Mettez vous en situation et améliorez votre aisance à l’oral face à un jury.

Ateliers spécial Collégiens : les mercredis 18 mai ou 1er juin de 17h à 19h

Ateliers spécial Lycéens : le samedi 18 juin de 10h30 à 12h30 ou de 14h à 16h

