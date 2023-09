Lynda Lemay « La vie est un conte de fous » espace jean vilar Revin, 23 mars 2024 20:30, Revin.

Venez-vous laisser bercer par la douce voix de Lynda Lemay !

Telle une funambule, elle danse habilement sur le fil avec ces textes toujours aussi incisifs et ciselés. Lynda Lemay sera vous divertir tout en secouant vos idées, votre âme et votre cœur.

Un moment intense, émouvant et généreux à ne pas manquer !

Durée : 2h30

Tout public

Chanson française

Renseignements et réservations obligatoires : 03.24.41.55.71

espace jean vilar place jean jaurès 08500 revin Revin 08500 Ardennes