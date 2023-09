Soirée Cabaret Au Merle Moqueur – Jamais contents ! espace jean vilar Revin, 15 mars 2024 20:30, Revin.

Venez écouter ce joyeux trio qui revisite le répertoire riche et subtil d’Alain Souchon avec ses incontournables (Poulailler’s Song, Papa Mambo, Foule sentime ntale) et quelques pépites méconnues (Les oiseaux, Nouveau, Tout m’fait peur). Petits et grands (re)découvriront avec bonheur toutes ces mélodies.

Ça va swinguer à l’Espace Jean Vilar !

Durée : 1h15

A partir de 6 ans

Chanson française

Renseignements et réservations obligatoires : 03.24.41.55.71

espace jean vilar place jean jaurès 08500 revin Revin 08500 Ardennes