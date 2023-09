Soirée Cabaret Au Merle Moqueur – L’art du rire espace jean vilar Revin, 23 février 2024 20:30, Revin.

Soirée Cabaret Au Merle Moqueur – L'art du rire espace jean vilar Revin Vendredi 23 février 2024, 20h30

Cette conférence d’un genre particulier est un cours d’instruction qui décortique les mécanismes du rire.

Mimiques, imitations et gestuelles sont passées aux cribles.

Jos Houben maitrise l’humour avec finesse et intelligence. Son talent d’auteur est exceptionnel, subtil et original. Un véritable moment où il fait bon rire !

Durée : 1h20

Tout public

Humour

Renseignements et réservations obligatoires : 03.24.41.55.71

espace jean vilar place jean jaurès 08500 revin Revin 08500 Ardennes