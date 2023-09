Les JMF Revin fêtent leurs 50 ans ! On s’voyait déjà espace jean vilar Revin Catégories d’Évènement: Ardennes

Vendredi 16 février 2024, 20h30

Ces quatre talentueux saxophonistes lauréats du concours international de musique de chambre d'Osaka retracent à travers ce spectacle leur parcours de vie musical. Un véritable mélange de style où générosité et humour trouvent leur place.

Durée : 1h00

A partir de 6 ans

Chanson / Musique classique

Tarifs : Plein : 12 € / Abonné : 7 € / Réduit : 3 €

Renseignements et réservations obligatoires : 03.24.41.55.71

espace jean vilar
place jean jaurès 08500 revin
Revin 08500 Ardennes

