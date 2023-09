Soirée Cabaret Au Merle Moqueur – Le grand orchestre de poche espace jean vilar Revin, 3 février 2024 20:30, Revin.

Soirée Cabaret Au Merle Moqueur – Le grand orchestre de poche espace jean vilar Revin Samedi 3 février 2024, 20h30

Venez découvrir ce spectacle drôle et entrainant !

Les maladresses des trois musiciens « clowns » vont rapidement transformer ce concert en un joyeux chaos débridé. Entre reprises décalées et chansons originales, le Grand Orchestre de Poche n’aura qu’un seul but : essayer de terminer ce concert qui tourne à la catastrophe. Venez découvrir ce spectacle drôle et entrainant !

Durée : 1h10

Tout public

Trio de ukulélé clownesque

Renseignements et réservations obligatoires : 03.24.41.55.71

espace jean vilar place jean jaurès 08500 revin Revin 08500 Ardennes