Vendredi 19 janvier 2024 à 20h30 – Soirée Cabaret Au Merle Moqueur – Clément Blouin – Tout doit disparaitre comme par magie.

On associe souvent le mot magie à surprenant, impressionnant, mystérieux, drôle, à la poésie, à l’enfance mais pas que …Clément Blouin y ajoute un zeste d’humour et un talent bluffant dans ce spectacle. Venez partager ce merveilleux moment pour petits et grands.

Durée : 1h20

A partir de 7 ans

Magie

Renseignements et réservations : 03.24.41.55.71

espace jean vilar place jean jaurès 08500 revin Revin 08500 Ardennes