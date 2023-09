Pianistologie – Simon Fâche et l’UMR espace jean vilar Revin, 19 janvier 2024 15:00, Revin.

Pianistologie – Simon Fâche et l’UMR espace jean vilar Revin Vendredi 19 janvier 2024, 15h00

Un spectacle où se mêlent musique classique, jazz, variété presque ringarde, musique contemporaine et surtout humour ! Vendredi 19 janvier 2024, 15h00 1

Le complexe est bien connu du monde du show-business : les musiciens rêvent de one-man show et les comiques regrettent de ne pas savoir jouer d’instrument.

Mais ça, c’était avant. Avant Pianistologie !

Découvert la réjouissante psychanalyse de Simon Fache (virtuose) où le piano remplace le divan et où le public est invité à écouter aux portes. Attention, pour l’occasion, il sera assisté par l’UMR.

A ne manquer sous aucun prétexte !

Durée : 1h30

Tout public

Récital humoristique pour piano et harmonie

Tarifs : Plein : 10 € / Réduit : 5 €

Renseignements et réservations obligatoires : 03.24.41.55.71

espace jean vilar place jean jaurès 08500 revin Revin 08500 Ardennes