Revin Michel Boujenah espace jean vilar Revin, 24 novembre 2023 20:30, Revin. Michel Boujenah espace jean vilar Revin Vendredi 24 novembre, 20h30 Michel Boujenah avait promis de revenir tous les 20 ans avec « Les Magnifiques ». Après Les nouveaux Magnifiques, il présente le dernier volet de sa saga méditerranéenne : « Adieu les Magnifiques ». Vendredi 24 novembre, 20h30 1 En 1983, Michel Boujenah avait promis de revenir tous les vingt ans avec « Les Magnifiques ». Après avoir tenu parole en 2003 avec Les nouveaux Magnifiques, le comédien présente le dernier volet de sa saga méditerranéenne : « Adieu les Magnifiques ». Une pièce dans laquelle il dit au revoir à ses truculents personnages. Un moment drôle mais aussi tendre et touchant. Ce spectacle saura vous faire voyager émotionnellement !

Durée : 1h30

A partir de 7 ans

Humour

Tarif : Plein : 32 € / Abonné : 18 € / Réduit : 7 €

Renseignements et réservations : 03.24.41.55.71
espace jean vilar
place jean jaurès 08500 revin
Revin 08500 Ardennes

