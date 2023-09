Soirée Cabaret Au Merle Moqueur – Les Sales Fées espace jean vilar Revin, 17 novembre 2023 20:30, Revin.

Soirée Cabaret Au Merle Moqueur – Les Sales Fées espace jean vilar Revin Vendredi 17 novembre, 20h30

Cette bande de joyeux drilles part à la recherche du bonheur et explore toutes les possibilités pour l’atteindre.

Grâce à leur énergie, humour et dérision, ils vous embarquent dans leur univers musical.

Lors de ce spectacle, vous fredonnerez leurs airs et écouterez leurs paroles : drôles, poétiques et tendres.

« Sale fées » se met en quatre pour vous faire sourire ou pleurer, vous émouvoir ou étonner.

Ils chantent en jouant la comédie ou inversement. A vous de décider en découvrant ce spectacle qu’il ne faut pas manquer !

Durée : 1h20

A partir de 10 ans

Chansons françaises

espace jean vilar place jean jaurès 08500 revin Revin 08500 Ardennes