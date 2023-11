Marché de Noël revin ardennes Courbevoie Catégories d’Évènement: Courbevoie

Hauts-de-Seine Marché de Noël revin ardennes Courbevoie, 9 décembre 2023, Courbevoie. Marché de Noël 9 et 10 décembre revin ardennes Entrée libre Le Marché de Noël de Revin !

C’est un moment que vous attendez !!!!!, Et cette année,

Il aura lieu les 9 et 10 Décembre

A la salle JL Caron, Quai Quinet,

En présence du Père Noël ! Découvrez de nombreux stands ! : Idées cadeaux, artisanat et gourmandises !, Des animations : musiques, danses, balade en calèche, transformer, conteuse, camion carillon … sans oublier l’embrasement des quais Et !… de quoi vous restaurer sur place ! Organisation par la Ville de REVIN

Entrée libre

Samedi 9 Décembre de 10h à 19h et

Dimanche 10 Décembre de 10h à 18h + d’Infos au 03.24.41.55.76 revin ardennes Quai Edgar Quinet Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0324415576 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

