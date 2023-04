Croisière repas Fête des Mères Rue Vital Sueur, 4 juin 2023, Revin.

Envie de célébrer la Fête des mères en famille dans un lieu insolite ? L’équipe du Charlemagne vous propose une croisière de 3 heures accompagnée d’un menu spécial 3 services. Menu prochainement dévoilé… Dimanche 4 juin à 11h Tarif unique: 45€ Réservation avant le mercredi 31 mai 12h => https://www.croisieres-charlemagne.com/croisieres-evenement/croisiere-speciale-paques/.

Want to celebrate Mother’s Day with your family in an unusual place? The Charlemagne team offers you a 3-hour cruise with a special 3-course menu. Menu to be revealed soon… Sunday, June 4 at 11 am Single price: 45? Reservation before Wednesday, May 31, 12:00 am => https://www.croisieres-charlemagne.com/croisieres-evenement/croisiere-speciale-paques/

¿Le gustaría celebrar el Día de la Madre con su familia en un lugar insólito? El equipo del Charlemagne le ofrece un crucero de 3 horas con un menú especial de 3 platos. Menú por anunciar… Domingo 4 de junio a las 11.00 h Precio único: 45? Reserva antes del miércoles 31 de mayo a las 12h => https://www.croisieres-charlemagne.com/croisieres-evenement/croisiere-speciale-paques/

Haben Sie Lust, den Muttertag mit Ihrer Familie an einem ungewöhnlichen Ort zu feiern? Das Team des Charlemagne bietet Ihnen eine dreistündige Kreuzfahrt mit einem speziellen 3-Gänge-Menü an. Menü wird demnächst enthüllt… Sonntag, 4. Juni um 11 Uhr Einheitspreis: 45? Reservierung bis Mittwoch, 31. Mai 12 Uhr => https://www.croisieres-charlemagne.com/croisieres-evenement/croisiere-speciale-paques/

