Concert de Trompes de chasse Eglise Notre Dame, 22 avril 2023, Revin.

À l’occasion du 25ème anniversaire du rallye du Mont Malgré Tout, un concert de Trompes de chasse aura lieu à l’Eglise Notre Dame le 22 Avril à 19h. Animé par le rallye du Mont Malgré Tout, les Trompes de la Thiérache et Les Échos de la jeunesse. Entrée gratuite. Celui-ci sera suivi d’un repas « Paella », uniquement sur réservation par mail. Pour plus d’informations: – Facebook: Le Rallye du Mont Malgré Tout..

2023-04-22 à ; fin : 2023-04-22 . .

Eglise Notre Dame Rue gallilé

Revin 08500 Ardennes Grand Est



On the occasion of the 25th anniversary of the rally of Mont Malgré Tout, a concert of hunting horns will take place at the Church of Notre Dame on April 22 at 7 pm. Animated by the rallye du Mont Malgré Tout, the Trompes de la Thiérache and Les Échos de la jeunesse. Free entrance. This will be followed by a « Paella » meal, only on reservation by mail. For more information: – Facebook: Le Rallye du Mont Malgré Tout.

Con motivo del 25 aniversario del rallye del Mont Malgré Tout, se celebrará un concierto de trompas de caza en la iglesia de Notre Dame el 22 de abril a las 19.00 horas. Animado por el rallye du Mont Malgré Tout, los Trompes de la Thiérache y Les Échos de la jeunesse. Entrada gratuita. A continuación, comida a base de paella, previa reserva por correo. Para más información: – Facebook: Le Rallye du Mont Malgré Tout.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Rallye Mont Malgré Tout findet am 22. April um 19 Uhr in der Kirche Notre Dame ein Konzert von Jagdhornbläsern statt. Musikalisch umrahmt von der Rallye du Mont Malgré Tout, den Trompes de la Thiérache und Les Échos de la jeunesse. Der Eintritt ist frei. Anschließend gibt es ein Paella-Essen, nur mit Reservierung per E-Mail. Weitere Informationen: – Facebook: Le Rallye du Mont Malgré Tout.

