Randonnée pédestre Familles Rurales Réville, 16 juin 2024, Réville.

Réville Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-16

fin : 2024-06-16

Munissez-vous de chaussures adéquates et venez participer à cette randonnée d’une dizaine de Km. Le point de rassemblement est toujours sur la place de l’église..

Réville 50760 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Cotentin – Le Val de Saire