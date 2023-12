Soirée CinéSaire Réville, 29 décembre 2023, Réville.

Réville Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 20:30:00

fin : 2023-12-29 23:00:00

Comédie musicale américaine « CHICAGO » de Rob Marshall. Première expérience cinématographique pour ce réalisateur. Le film emmené par Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger et Richard Gere remporta un énorme succès, il glana 5 oscars. La musique est un vrai hommage aux années 20 et à l’univers du jazz..

Réville 50760 Manche Normandie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Cotentin – Le Val de Saire