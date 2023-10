Les week-ends Cinésaire Réville, 3 novembre 2023, Réville.

Réville,Manche

CINESAIRE vous propose 4 films du 3 au 5 novembre, ayant pour thème: Quand la musique inspire le cinéma.

Vendredi 3 à 20h30 : « AMAZING GRACE » de Sydney Pollack.

Samedi 4 à 17h45 : « BOHEMIAN RHAPSODY » de Brian Singer.

Dimanche 5 à 16h : séance jeune public, » FANTASIA » de Disney et à 18h30 « BUENA VISTA SOCIAL CLUB » de Wim Wenders..

CINESAIRE presents 4 films from November 3 to 5, on the theme: When music inspires cinema.

Friday 3 at 8.30pm: « AMAZING GRACE » by Sydney Pollack.

Saturday 4 at 5.45pm: « BOHEMIAN RHAPSODY » by Brian Singer.

Sunday 5 at 4pm: young audience screening of Disney’s « FANTASIA » and at 6:30pm: « BUENA VISTA SOCIAL CLUB » by Wim Wenders.

CINESAIRE proyecta del 3 al 5 de noviembre 4 películas sobre el tema: Cuando la música inspira el cine.

Viernes 3 a las 20.30 h: « AMAZING GRACE » de Sydney Pollack.

Sábado 4 a las 17.45 h: « BOHEMIAN RHAPSODY » de Brian Singer.

Domingo 5 a las 16:00: proyección para el público joven, « FANTASIA » de Disney y a las 18:30: « BUENA VISTA SOCIAL CLUB » de Wim Wenders.

CINESAIRE zeigt Ihnen vom 3. bis 5. November vier Filme zum Thema: Wenn die Musik das Kino inspiriert.

Freitag, den 3. um 20.30 Uhr: « AMAZING GRACE » von Sydney Pollack.

Samstag, den 4. um 17.45 Uhr: « BOHEMIAN RHAPSODY » von Brian Singer.

Sonntag, 5. um 16 Uhr: Vorstellung für junges Publikum, » FANTASIA » von Disney und um 18.30 Uhr: « BUENA VISTA SOCIAL CLUB » von Wim Wenders.

