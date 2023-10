Cinésaire : soirée-débat Réville, 6 octobre 2023, Réville.

Réville,Manche

« AMOUR » de Michael Haneke. Huis clos, généreux et sublime porté par un couple d’acteurs, éblouissants(Emmanuelle Riva et Jean-Louis Trintignant) raconte l’accompagnement en fin de vie d’Anne (victime d’une attaque cérébrale) par Georges. Vieux couple aisé et cultivé qui a consacré sa vie à la musique. Montagne de récompenses pour ce film au ton juste. Le débat sera animé par le Dr Patricia Jourdain, médecin référent des soins palliatifs..

2023-10-06 20:30:00 fin : 2023-10-06 22:30:00. .

Réville 50760 Manche Normandie



« AMOUR » by Michael Haneke. A generous, sublime behind-closed-doors film, starring a dazzling pair of actors (Emmanuelle Riva and Jean-Louis Trintignant), it tells the story of Georges’ end-of-life care for Anne (the victim of a stroke). A well-off, cultured old couple who have devoted their lives to music. The film has won a mountain of awards for its apt tone. The debate will be moderated by Dr. Patricia Jourdain, a leading palliative care physician.

« AMOUR », de Michael Haneke. Película generosa, sublime, a puerta cerrada, protagonizada por una deslumbrante pareja de actores (Emmanuelle Riva y Jean-Louis Trintignant), narra los cuidados que Georges presta a Anne (víctima de un derrame cerebral) al final de su vida. Una pareja de ancianos acomodados y cultos que han dedicado su vida a la música. La película ha ganado una montaña de premios por su acertado tono. El debate estará moderado por la Dra. Patricia Jourdain, médico jefe de cuidados paliativos.

« AMOUR » von Michael Haneke. Dieser großzügige und erhabene Film, der von einem blendenden Schauspielerpaar (Emmanuelle Riva und Jean-Louis Trintignant) getragen wird, erzählt die Sterbebegleitung von Anne (die einen Schlaganfall erlitten hat) durch Georges. Ein altes, wohlhabendes und gebildetes Ehepaar, das sein Leben der Musik gewidmet hat. Berg von Auszeichnungen für diesen Film mit dem richtigen Ton. Die Debatte wird von Dr. Patricia Jourdain, der ärztlichen Referentin für Palliativmedizin, moderiert.

