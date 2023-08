Soirée CinéSaire avec Les Traversées Tatihou Réville, 3 septembre 2023, Réville.

Réville,Manche

CinéSaire et Les Traversées Tatihou vous proposent, le dimanche 3 septembre à 17h30, un film de Laurent Jézéquel: « DENEZ, LE CHANT MAGNETIQUE ».

Portrait intime de Denez, chanteur et artiste atypique.

A l’issue de la soirée, rencontre avec l’artiste, auteur, compositeur et interprète de chants en langue bretonne, et avec le réalisateur..

2023-09-03 17:30:00 fin : 2023-09-03 21:00:00. .

Réville 50760 Manche Normandie



On Sunday, September 3 at 5:30pm, CinéSaire and Les Traversées Tatihou present a film by Laurent Jézéquel: « DENEZ, LE CHANT MAGNETIQUE ».

An intimate portrait of Denez, an atypical singer and artist.

At the end of the evening, meet the artist, author, composer and performer of songs in the Breton language, and the director.

El domingo 3 de septiembre a las 17.30 h, CinéSaire y Les Traversées Tatihou presentan una película de Laurent Jézéquel: « DENEZ, LE CHANT MAGNETIQUE ».

Un retrato íntimo de Denez, cantante y artista atípica.

Al final de la velada, encuentro con el artista, autor, compositor e intérprete de canciones en lengua bretona, y con el director.

CinéSaire und Les Traversées Tatihou zeigen Ihnen am Sonntag, den 3. September um 17.30 Uhr einen Film von Laurent Jézéquel: « DENEZ, LE CHANT MAGNETIQUE ».

Ein intimes Porträt von Denez, einem atypischen Sänger und Künstler.

Anschließend Treffen mit dem Künstler, Autor, Komponist und Interpret von Liedern in bretonischer Sprache, und dem Regisseur.

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche