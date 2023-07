Fête communale de Réville Réville, 22 juillet 2023, Réville.

Réville,Manche

Samedi :

– 21h : Concert de Rock par le groupe Marmelade.

Dimanche :

– de 9h à 18h Vide-greniers. Restauration sur place.

– à partir de 21h30 : Majorettes Sottevastaises, Retraite aux flambeaux.

– 23 h : Feu d’artifice..

Samedi 2023-07-22 fin : 2023-07-23 . .

Réville 50760 Manche Normandie



Saturday:

– 9pm: Rock concert by the band Marmelade.

Sunday:

– 9am to 6pm: Garage sale. Catering on site.

– from 9:30pm: Majorettes Sottevastaises, Torchlight procession.

– 11pm: Fireworks display.

Sábado :

– 21.00 h: Concierto de rock del grupo Marmelade.

Domingo:

– de 9h a 18h: Venta de garaje. Restauración in situ.

– a partir de las 21.30 h: Majorettes Sottevastaises, desfile de antorchas.

– 23.00 h: Castillo de fuegos artificiales.

Samstag :

– 21 Uhr: Rockkonzert der Gruppe Marmelade.

Sonntag :

– 9:00 bis 18:00 Uhr Flohmarkt. Verpflegung vor Ort.

– ab 21.30 Uhr: Majorettes Sottevastaises, Fackelzug.

– 23 Uhr: Feuerwerk.

Mise à jour le 2023-07-08 par Normandie Tourisme / Attitude Manche