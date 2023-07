Soirée CinéSaire Réville, 21 juillet 2023, Réville.

Réville,Manche

Projection de « LA GRANDE BELLEZZA » film de Paolo Sorrentino. En partenariat avec Le Festival du Livre de St Vaast la Hougue. Ce film sera présenté par:

Lenka Hornakova-Civade, écrivaine et artiste peintre de nationalité tchèque, installée en France depuis 1998, et invitée au Festival du Livre les 22 et 23 juillet de cette année.

Soirée organisée par l’association CINESAIRE.

2023-07-21 20:30:00 fin : 2023-07-21 23:00:00. .

Réville 50760 Manche Normandie



Screening of « LA GRANDE BELLEZZA » by Paolo Sorrentino. In partnership with Le Festival du Livre de St Vaast la Hougue. The film will be presented by:

Lenka Hornakova-Civade, writer and painter of Czech nationality, living in France since 1998, and guest at this year’s Festival du Livre on July 22 and 23.

Evening organized by the CINESAIRE association

Proyección de « LA GRANDE BELLEZZA » de Paolo Sorrentino. En colaboración con el Festival del Libro de St Vaast la Hougue. Esta película será presentada por:

Lenka Hornakova-Civade, escritora y pintora checa afincada en Francia desde 1998, invitada este año al Festival du Livre los días 22 y 23 de julio.

Velada organizada por la asociación CINESAIRE

Vorführung von « LA GRANDE BELLEZZA » Film von Paolo Sorrentino. In Zusammenarbeit mit dem Buchfestival von St Vaast la Hougue. Der Film wird vorgestellt von:

Lenka Hornakova-Civade, tschechische Schriftstellerin und Malerin, die seit 1998 in Frankreich lebt und am 22. und 23. Juli dieses Jahres zum Festival du Livre eingeladen wurde.

Der Abend wird vom Verein CINESAIRE organisiert

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche