Yoga paddle Réville, 14 juillet 2023, Réville.

Réville,Manche

Date définie en fonction des marées ou sur RDV.

30€ la séance d’1 heure.

Débutants acceptés.

RDV au point plage de Jonville.

Inscription auprès de Flavie 06 30 75 75 58.

Vendredi 2023-07-14 fin : 2023-08-26 . .

Réville 50760 Manche Normandie



YOGA PADDLE

DATE DEFINED ACCORDING TO THE WEATHER OR BY APPOINTMENT

MATERIAL SUPPLIED

30 EUROS PER 1-HOUR SESSION

BEGINNERS ACCEPTED

RDV AT POINT PLAGE DE JONVILLE

REGISTRATION WITH FLAVIE 06 30 75 75 58

Fechas según las mareas o con cita previa.

30 por sesión de 1 hora.

Se admiten principiantes.

Punto de encuentro en la playa de Jonville.

Inscripción con Flavie 06 30 75 75 58

Datum abhängig von den Gezeiten oder nach Vereinbarung.

30? pro 1-stündige Sitzung.

Anfänger werden akzeptiert.

Treffpunkt am Strand von Jonville.

Anmeldung bei Flavie 06 30 75 75 58

Mise à jour le 2023-07-21 par Normandie Tourisme / Attitude Manche