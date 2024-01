Soirée CinéSaire: BLACK BOOK de Paul Verhoeven Réville, vendredi 26 janvier 2024.

Soirée CinéSaire: BLACK BOOK de Paul Verhoeven Réville Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:30:00

fin : 2024-01-26 22:30:00

Ce film sorti en 2006 retrace le destin de Rachel Stein, jeune et belle femme juive courageuse et bouleversante, pendant la seconde guerre mondiale, qui fait tout pour survivre. Le titre fait référence à un véritable carnet noir tenu par un avocat de La Haye. Un récit complexe que le spectateur vit à travers les yeux de l’héroïne interprétée par Carice Van Houten. Film d’une intelligence et d’une audace remarquables, une des meilleures réalisations de Verhoeven (Le Monde)

Réville 50760 Manche Normandie cinema.lerichelieu@gmail.com



