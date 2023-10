SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS Revigny-sur-Ornain, 18 novembre 2023, Revigny-sur-Ornain.

Revigny-sur-Ornain,Meuse

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est un “temps fort” de mobilisation au cours de l’année pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets.

La Communauté de Communes du Pays de Revigny place la sensibilisation des habitants à la réduction des déchets au cœur de ses priorités et propose son programme pour la « Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2023 ».

Cette série d’événements sera axée sur l’exploration et la promotion d’approches nouvelles et innovantes en matière de gestion des déchets.

Points forts de l’événement :

– Mardi 21 et jeudi 23 novembre à 14h00 :

Atelier Zéro Déchet – Salle d’exposition – Espace culturel (Revigny-sur-Ornain).

Des matériaux de récupération et quelques outils permettent de fabriquer un sapin ou un calendrier de l’avent. Un atelier zéro déchet sur le thème des fêtes de fin d’année est organisé par la Copary. Vous apprendrez à confectionner des décorations de Noël et des emballages cadeau zéro déchet avec lesquels vous repartirez.

– Samedi 25 novembre à 14h00 :

Animation compostage/paillage – Pôle Coopératif – 12 rue Victor Hugo (Revigny-sur-Ornain).

Connaître les vertus du compostage, apporter des conseils pour stimuler vos sols et découvrir les astuces de paillage ! D’un bout à l’autre du cycle de la matière organique, vous connaîtrez toutes les astuces pour bien composter vos biodéchets !

– Jeudi 23 novembre de 17h30 à 20h30 :

Fresque du climat – Espace culturel (Revigny-sur-Ornain).

L’atelier mobilise l’intelligence collective pour sensibiliser les participants aux changements climatiques. Son approche ludique et pédagogique permet à tous les publics de s’approprier le sujet des changements climatiques et vise à éviter une descente verticale du savoir. Durant l’atelier, les participants relient les liens de cause à effets et intègrent les enjeux climatiques dans leur globalité.

Sans culpabiliser et par une compréhension partagée des mécanismes à l’œuvre, la Fresque engage les individus dans un échange constructif. A l’issue de l’atelier, les participants sont motivés et outillés pour agir à leur niveau.

Animé par Mélanie FAGOT De Graine en Graines et Axel BERTRAND de ALTEROIKO et le réseau Le Bon Sens.

– Vendredi 24 novembre à 20h00 :

Ciné débat la Belle Ville – Espace culturel (Revigny-sur-Ornain).

Ce reportage (un peu dans l’esprit du film « Demain ») parle végétalisation des villes, agriculture urbaine, compostage et retour au sol via le compostage de proximité ! Notre avis : un reportage inspirant et motivant pour envisager vos villes (et campagne !) de demain…

– Dimanches 19 et 26 novembre de 15h00 à 18h00 :

Exposition « Santé environnementale » – Salle d’exposition – Espace culturel (Revigny-sur-Ornain).

Comment préserver la santé du jeune enfant ? Une exposition pour les familles, crèches, maternelles, maternités et professionnels de la puériculture. Exposition vivante avec animation et échanges avec Mélanie FAGOT, animatrice santé environnement.

Collectes pendant chaque animation à l’Espace Culturel (Revigny-sur-Ornain) : pendant chaque animation organisée à l’espace culturel, une collecte sera mise en place pour récupérer vos petits déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), vos textiles, vos lunettes et piles.. Tout public

Vendredi 2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-26 . 0 EUR.

Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est



The European Week for Waste Reduction (EWWR) is a ?high point? in the year for highlighting and spreading good production and consumption practices that promote waste prevention.

The Communauté de Communes du Pays de Revigny has made raising awareness of waste reduction a top priority, and is proposing its program for the « European Week for Waste Reduction 2023 ».

This series of events will focus on exploring and promoting new and innovative approaches to waste management.

Event highlights :

– Tuesday November 21 and Thursday November 23 at 2:00 pm:

Zero Waste Workshop – Exhibition Hall – Espace culturel (Revigny-sur-Ornain).

Recycled materials and a few tools are all you need to make a Christmas tree or an Advent calendar. A zero-waste workshop on the theme of the festive season is organized by Copary. You’ll learn how to make Christmas decorations and zero-waste gift wrapping, which you’ll take home with you.

– Saturday November 25 at 2:00 pm :

Composting/shredding activity – Pôle Coopératif ? 12 rue Victor Hugo (Revigny-sur-Ornain).

Learn about the virtues of composting, get tips for stimulating your soil and discover mulching tips! From one end of the organic matter cycle to the other, you’ll learn all the tips you need to compost your biowaste properly!

– Thursday, November 23 from 5:30 to 8:30 p.m. :

Climate Fresco – Espace culturel (Revigny-sur-Ornain).

This workshop mobilizes collective intelligence to raise awareness of climate change. Its playful, educational approach enables all audiences to take ownership of the subject of climate change, and aims to avoid a vertical descent of knowledge. During the workshop, participants connect the dots between cause and effect, integrating climate issues into their overall picture.

Without making people feel guilty, and through a shared understanding of the mechanisms at work, La Fresque engages individuals in a constructive exchange. At the end of the workshop, participants are motivated and equipped to take action at their own level.

Led by Mélanie FAGOT from Graine en Graines and Axel BERTRAND from ALTEROIKO and the Le Bon Sens network.

– Friday November 24 at 8:00 pm :

Ciné débat la Belle Ville – Espace culturel (Revigny-sur-Ornain).

This report (somewhat in the spirit of the film « Demain ») talks about greening cities, urban agriculture, composting and returning to the soil via local composting! Our verdict: an inspiring and motivating report on the cities (and countryside!) of tomorrow…

– Sundays, November 19 and 26, 3:00 pm to 6:00 pm:

Environmental health » exhibition – Salle d?exposition – Espace culturel (Revigny-sur-Ornain).

How to protect the health of young children? An exhibition for families, crèches, nurseries, maternity wards and childcare professionals. A lively exhibition with activities and discussions with Mélanie FAGOT, health and environment coordinator.

Collections during each event at the Espace Culturel (Revigny-sur-Ornain): during each event organized at the Espace Culturel, a collection will be set up for small items of waste electrical and electronic equipment (WEEE), textiles, glasses and batteries.

La Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEMR) es un « momento álgido » del año para poner de relieve y difundir buenas prácticas de producción y consumo que favorezcan la prevención de residuos.

La Communauté de Communes du Pays de Revigny ha hecho de la concienciación sobre la necesidad de reducir los residuos una de sus principales prioridades, y propone su programa para la « Semana Europea de la Prevención de Residuos 2023 ».

Esta serie de actos se centrará en explorar y promover enfoques nuevos e innovadores de la gestión de residuos.

Actos destacados :

– Martes 21 y jueves 23 de noviembre a las 14h:

Taller Residuo Cero – Sala de exposiciones – Espace culturel (Revigny-sur-Ornain).

Con materiales reciclados y algunas herramientas, podrá realizar un árbol de Navidad o un calendario de adviento. Copary organiza un taller de cero residuos sobre el tema de las fiestas. Aprenderás a hacer adornos navideños y envoltorios de regalo con cero residuos, que podrás llevarte a casa.

– Sábado 25 de noviembre a las 14.00 h:

Jornada de compostaje/trituración – Pôle Coopératif ? 12 rue Victor Hugo (Revigny-sur-Ornain).

Conozca las virtudes del compostaje, reciba consejos para estimular su suelo y descubra trucos para el acolchado De un extremo a otro del ciclo de la materia orgánica, aprenderá todos los trucos necesarios para compostar correctamente sus biorresiduos

– Jueves 23 de noviembre de 17.30 a 20.30 h:

Climate Fresco – Espace culturel (Revigny-sur-Ornain).

Este taller utiliza la inteligencia colectiva para sensibilizar sobre el cambio climático. Su enfoque lúdico y pedagógico permite a todo el mundo familiarizarse con el tema del cambio climático y pretende evitar un descenso vertical de los conocimientos. Durante el taller, los participantes relacionan causas y efectos y adoptan una visión global de los problemas del cambio climático.

Sin hacer que la gente se sienta culpable, y a través de una comprensión compartida de los mecanismos en juego, el Fresque involucra a la gente en un intercambio constructivo. Al final del taller, los participantes están motivados y preparados para actuar a su propio nivel.

Impartido por Mélanie FAGOT, de Graine en Graines, y Axel BERTRAND, de ALTEROIKO y la red Le Bon Sens.

– Viernes 24 de noviembre a las 20.00 h:

Ciné débat la Belle Ville – Espace culturel (Revigny-sur-Ornain).

Este reportaje (un poco en el espíritu de la película « Demain ») habla de ecologizar las ciudades, la agricultura urbana, el compostaje y el retorno a la tierra a través del compostaje local Nuestro veredicto: un reportaje inspirador y motivador sobre las ciudades (¡y el campo!) del mañana…

– Domingos 19 y 26 de noviembre de 15.00 a 18.00 h:

Exposición « Salud medioambiental » – Sala de exposiciones – Espace culturel (Revigny-sur-Ornain).

¿Cómo proteger la salud de los niños pequeños? Una exposición para familias, guarderías, maternidades y profesionales de la infancia. Una exposición animada con actividades y debates con Mélanie FAGOT, coordinadora de salud y medio ambiente.

Recogidas durante cada acto en el Espace Culturel (Revigny-sur-Ornain): durante cada acto organizado en el Espace Culturel, se instalará un punto de recogida de pequeños residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), textiles, gafas y pilas.

Die Europäische Woche zur Abfallvermeidung (SERD) ist ein Höhepunkt des Jahres, um gute Produktions- und Konsumpraktiken, die zur Abfallvermeidung beitragen, zu verdeutlichen und zu verbreiten.

Die Communauté de Communes du Pays de Revigny stellt die Sensibilisierung der Einwohner für die Abfallvermeidung in den Mittelpunkt ihrer Prioritäten und schlägt ihr Programm für die « Europäische Woche zur Abfallvermeidung 2023 » vor.

Diese Veranstaltungsreihe wird sich auf die Erforschung und Förderung neuer und innovativer Ansätze in der Abfallwirtschaft konzentrieren.

Highlights der Veranstaltung :

– Dienstag, 21. und Donnerstag, 23. November um 14.00 Uhr :

Zero-Waste-Workshop – Ausstellungsraum – Kulturraum (Revigny-sur-Ornain).

Aus wiederverwerteten Materialien und einigen Werkzeugen kann man einen Tannenbaum oder einen Adventskalender herstellen. Ein Null-Abfall-Workshop zum Thema Weihnachtszeit wird von der Copary organisiert. Sie lernen, wie man Weihnachtsdekorationen und Null-Abfall-Geschenkverpackungen herstellt, die Sie anschließend mit nach Hause nehmen können.

– Samstag, den 25. November um 14:00 Uhr :

Animation Kompostieren/Schneiden – Pôle Coopératif ? 12 rue Victor Hugo (Revigny-sur-Ornain).

Lernen Sie die Vorzüge der Kompostierung kennen, bringen Sie Ratschläge mit, um Ihre Böden zu stimulieren und entdecken Sie die Tricks des Mulchens! Von einem Ende des Kreislaufs der organischen Materie bis zum anderen kennen Sie alle Tricks, um Ihre Bioabfälle richtig zu kompostieren!

– Donnerstag, 23. November, 17:30 bis 20:30 Uhr :

Fresko des Klimas – Espace culturel (Revigny-sur-Ornain).

Der Workshop mobilisiert die kollektive Intelligenz, um die Teilnehmer für den Klimawandel zu sensibilisieren. Sein spielerischer und pädagogischer Ansatz ermöglicht es allen Bevölkerungsgruppen, sich das Thema Klimawandel anzueignen und zielt darauf ab, einen vertikalen Abstieg des Wissens zu vermeiden. Während des Workshops verknüpfen die Teilnehmer die Zusammenhänge von Ursache und Wirkung und integrieren das Thema Klimawandel in seiner Gesamtheit.

Ohne Schuldzuweisungen und durch ein gemeinsames Verständnis der Mechanismen, die am Werk sind, verwickelt das Fresko die Menschen in einen konstruktiven Austausch. Am Ende des Workshops sind die Teilnehmer motiviert und haben das Rüstzeug, um auf ihrer Ebene zu handeln.

Moderiert von Mélanie FAGOT von De Graine en Graines und Axel BERTRAND von ALTEROIKO und dem Netzwerk Le Bon Sens.

– Freitag, den 24. November um 20.00 Uhr :

Ciné débat la Belle Ville – Espace culturel (Revigny-sur-Ornain).

In dieser Reportage (ein wenig im Geiste des Films « Demain ») geht es um die Begrünung der Städte, urbane Landwirtschaft, Kompostierung und die Rückkehr zum Boden über die Kompostierung in der Nachbarschaft! Unsere Meinung: Eine inspirierende und motivierende Reportage, um Ihre Städte (und Landschaften!) von morgen zu planen…

– Sonntag, 19. und 26. November von 15:00 bis 18:00 Uhr :

Ausstellung « Umweltgesundheit » – Ausstellungsraum – Espace culturel (Revigny-sur-Ornain).

Wie kann man die Gesundheit von Kleinkindern schützen? Eine Ausstellung für Familien, Krippen, Kindergärten, Entbindungsstationen und Fachkräfte für Säuglingspflege. Lebendige Ausstellung mit Animation und Austausch mit Mélanie FAGOT, Umwelt- und Gesundheitsförderin.

Sammlungen während jeder Veranstaltung im Espace Culturel (Revigny-sur-Ornain): Während jeder Veranstaltung im Espace Culturel wird eine Sammlung eingerichtet, um Ihre kleinen Elektro- und Elektronikaltgeräte (EAG), Textilien, Brillen und Batterien zu sammeln.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT SUD MEUSE