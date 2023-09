NETTOYONS LA NATURE Revigny-sur-Ornain, 23 septembre 2023, Revigny-sur-Ornain.

Revigny-sur-Ornain,Meuse

Nettoyons la Nature !

Le ramassage des dépôts sauvages c’est l’affaire de tous.

Mise à disposition des participants de sacs poubelles noirs et sacs de tri.

Opération de ramassage des dépôts sauvages dans les villages de la COPARY, rendez-vous devant votre mairie à 8h30.. Tout public

Samedi 2023-09-23 08:30:00 fin : 2023-09-23 12:00:00. 0 EUR.

Revigny-sur-Ornain 55800 Meuse Grand Est



Let’s clean up nature!

Picking up litter is everyone?s business.

Black garbage bags and sorting bags available for participants.

Pick-up operation in COPARY villages, meet in front of your town hall at 8.30am.

¡Limpiemos la naturaleza!

Recoger la basura es cosa de todos.

Los participantes recibirán bolsas de basura negras y bolsas clasificadoras.

Operación de recogida de basura en los pueblos de COPARY, reunión frente a su ayuntamiento a las 8.30 h.

Säubern wir die Natur!

Die Beseitigung wilder Müllkippen geht uns alle an.

Den Teilnehmern werden schwarze Müllsäcke und Sortierbeutel zur Verfügung gestellt.

Sammeln Sie wilde Müllkippen in den Dörfern der COPARY. Treffen Sie sich um 8:30 Uhr vor Ihrem Rathaus.

Mise à jour le 2023-09-11 par OT SUD MEUSE