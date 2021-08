Reviers Château de Reviers Calvados, Reviers Compositrices Romantiques .Récital de piano à quatre mains Château de Reviers Reviers Catégories d’évènement: Calvados

Compositrices Romantiques .Récital de piano à quatre mains Château de Reviers, 20 septembre 2021 20:30, Reviers. Lundi 20 septembre, 20h30 15 € 0643506863 Songes , rêveries et féeries à quatre mains . Dans le cadre des Journées 2021 du Matrimoine en Normandie

Récital de piano à quatre mains par

Chantal et Gisèle Andranian

Oeuvres de Maria Szymanowska , Pauline Viardot , Fanny Mendelsshonn , Félix Mendelsshonn ( Le Songe d’une nuit d’été ) , Marie Jaell . Château de Reviers 22 rue des Moulins 14570 Reviers 14470 Reviers Calvados lundi 20 septembre – 20h30 à 21h30

