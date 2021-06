Rêves party Ifs, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Ifs.

Rêves party 2021-07-16 – 2021-07-16

Ifs Calvados

Dans le cadre du programme « Un été sur un plateau », la ville d’Ifs accueille un spectacle mêlant théâtre, musique et danse.

La Troupe des Rêveurs New World investit l’espace public à travers une palette de numéros. Théâtre, danse, musique, voici une belle occasion de butiner d’une forme artistique à une autre. Et ce sont les habitants aux manettes ! Depuis février, ils ont découvert les coulisses de la programmation culturelle en s’impliquant dans la création, l’organisation et la communication de cet événement.

Informations pratiquesSur réservation (par mail de préférence) : culture@ville-ifs.fr – 02 31 34 30 25Port du masque obligatoirePrévoyez coussins et chaises pliantesPour se protéger et protéger les autres, il est essentiel de respecter ces mesures préventives et les gestes barrières.

