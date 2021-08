« Rêves et rivages » ESPACE ECLECTIQUE, 10 août 2021, Arles.

« Rêves et rivages »

du mardi 10 août au dimanche 15 août à ESPACE ECLECTIQUE

**Anne Marie Berrang**: J’affectionne tout particuliérement la représentation de figures humaines et de petites statues d’inspiration orientale ou religieuse qui incitent à la méditation et au regard intérieur. Mes sculptures, empreintes de nostalgie composées de terre d’argile, faience ou de grés chamotté sont cuites en _ »premiére cuisson naturelle_ » ou à « _engobe_ », donnant lieu à différentes thecniques de finition,telles que la cuisson émaillée ou le traitement à la cire. **Elisabeth Jouve:** C’est une rêverie que de parcourir ces espaces immenses d’ici ou d’ailleurs l’ appareil photographique en main. Parfois l’hiver, le temps est comme suspendu, l’air est dense, le calme absolu et l’on appuie sur le déclancheur comme pour l’arrêter …le cliché n’est que le prolongement magique de ce moment._._ _Il n’est rien si mes rêves ,si vos rêves n’y sont pas associés_. Cette nature magicienne entre terre et eau et rivage se joue de la réalitè, il n’y a plus d’horizon, il n’y a plus de limite, seulement des couleurs et des formes et c’est toujours une surprise au tirage de voir se construire le réel dans l’irréel. Pour moi la photographie n’est pas une histoire, c est une poésie; Donnez lui le sens que vous voulez; j’en ai oublié la thecnique…faites le aussi. _Il est de frais rivages d’où jaillissent les rêves,_ _et des ciels si obscurs qui dilatent les peurs._ _Sans crainte laissez vous happer par l’irréel._

entrée libre

Exposition Photocolors et Sculptures

ESPACE ECLECTIQUE 13 rue Moliére -Arles 13200 Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-10T15:00:00 2021-08-10T19:00:00;2021-08-11T15:00:00 2021-08-11T19:00:00;2021-08-12T15:00:00 2021-08-12T19:00:00;2021-08-13T15:00:00 2021-08-13T19:00:00;2021-08-14T15:00:00 2021-08-14T19:00:00;2021-08-15T15:00:00 2021-08-15T19:00:00