Rêves d’une poule ridicule / Cie de l’Hyppoféroce Louhans, 26 novembre 2021, Louhans.

Rêves d’une poule ridicule / Cie de l’Hyppoféroce Salle polyvalente 12, rue de la mairie Louhans

2021-11-26 20:30:00 – 2021-11-26 21:30:00 Salle polyvalente 12, rue de la mairie

Louhans Saône-et-Loire

Trois femmes travaillent à la chaîne dans un abattoir de poules élevées en batterie. Elles tombent sur un œuf. C’est le 1er avril certes, mais ce n’est pas une plaisanterie. Elles décident de le sauver d’un funeste destin et l’adoptent. Naît bientôt une poule qu’elles baptisent Mona Lisa. Même si elle n’a pas le sourire de la Joconde, les sœurs Poulardovski se prennent d’affection pour ce volatile déplumé, qui s’enhardit peu à peu. La nuit, elle fait d’étranges rêves. Mona s’imagine danseuse de cabaret, strip-teaseuse même. Mais comme elle n’est pas Dita Von Teese, c’est dans une marmite que le gallinacé finit son show et non dans un verre à cocktail. Mona prend son envol et les trois sœurs reprennent à contre-cœur leur triste besogne.

Malicieux clin d’œil au “Rêve d’un homme ridicule” de Dostoïevski, ce spectacle de marionnettes sans paroles, à la fois féroce et délirant, est un pamphlet sur la malbouffe, dont la poule est l’icône emblématique.

Comédiennes : Tamara INCEKARA – Cyrille ATLAN – Gaëlle PASQUALETTO / Musicien : Yannick HARNOIS.

Avec le soutien : Ville de Graulhet – Ville de Gaillac – Département du Tarn.

Rêves d’une poule ridicule

Compagnie de l’Hyppoféroce

Vendredi 26 novembre 2021 à 20h30

Salle polyvalente

Marionnettes et théâtre / Tout public

Tarifs : 6 € et gratuit – 12 ans / places en vente à l’Office de Tourisme

Trois femmes travaillent à la chaîne dans un abattoir de poules élevées en batterie. Elles tombent sur un œuf. C’est le 1er avril certes, mais ce n’est pas une plaisanterie. Elles décident de le sauver d’un funeste destin et l’adoptent. Naît bientôt une poule qu’elles baptisent Mona Lisa. Même si elle n’a pas le sourire de la Joconde, les sœurs Poulardovski se prennent d’affection pour ce volatile déplumé, qui s’enhardit peu à peu. La nuit, elle fait d’étranges rêves. Mona s’imagine danseuse de cabaret, strip-teaseuse même. Mais comme elle n’est pas Dita Von Teese, c’est dans une marmite que le gallinacé finit son show et non dans un verre à cocktail. Mona prend son envol et les trois sœurs reprennent à contre-cœur leur triste besogne.

Malicieux clin d’œil au “Rêve d’un homme ridicule” de Dostoïevski, ce spectacle de marionnettes sans paroles, à la fois féroce et délirant, est un pamphlet sur la malbouffe, dont la poule est l’icône emblématique.

Comédiennes : Tamara INCEKARA – Cyrille ATLAN – Gaëlle PASQUALETTO / Musicien : Yannick HARNOIS.

Avec le soutien : Ville de Graulhet – Ville de Gaillac – Département du Tarn.

Rêves d’une poule ridicule

Compagnie de l’Hyppoféroce

Vendredi 26 novembre 2021 à 20h30

Salle polyvalente

Marionnettes et théâtre / Tout public

Tarifs : 6 € et gratuit – 12 ans / places en vente à l’Office de Tourisme

Salle polyvalente 12, rue de la mairie Louhans

dernière mise à jour : 2024-06-19 par