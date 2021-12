REVES D’ORIENT Villaines-la-Juhel, 10 mai 2022, Villaines-la-Juhel.

L’Orient fascine, sa culture enchante. Au cours du XIXe siècle, nombreux sont les artistes européens à partir chercher l’inspiration au levant. L’Orient féconde lors l’imaginaire de créateurs. Leur recherche de modernité est nourrie par les sonorités nouvelles des instruments orientaux mais aussi les échelles et modes inouïs. De nos jours, l’Orient affirme une tradition musicale éveillée et riche où sonorités traditionnelles et élans symphoniques communient. Ce projet souhaite faire découvrir des compositeurs ayant fantasmé l’Orient ainsi que des compositeurs (perses, turques ou syriens, etc.) ayant développé un répertoire symphonique tout en faisant une place aux couleurs et/ou instruments traditionnels.

Parmi les instruments et selon les choix des pièces au répertoire, le ney (flûte originaire d’Asie centrale) ou le târ ou le oud (instruments à cordes pincés) pourront être mis à l’honneur.

Spectacle dans le cadre de la programmation culturelle du Mont des Avaloirs

