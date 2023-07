Rêves de mer en Bretagne – mairie SURVILLIERS- Rêves de mer Plounéour-Brignogan-Plages, 24 juillet 2023, Plounéour-Brignogan-Plages.

Rêves de mer en Bretagne – mairie SURVILLIERS- 24 – 30 juillet Rêves de mer selon grille tarifaire (QF)

Séjour en Bretagne basé sur les sports de glisse, venez viovre une expérience hors du commun ; prenez confinace en vous dans le respect de la singularité l’autre ; affrontez vos appréhensions

Vous séjournerez sous tipi au plus près de la nature

Rêves de mer brignogan plages 29 Plounéour-Brignogan-Plages 29890 Brignogan-Plages Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-24T08:00:00+02:00 – 2023-07-24T23:59:00+02:00

2023-07-30T08:00:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

sports de glisse bretagne