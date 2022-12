colo à la mer Reves de mer au Camping Municipal de Dossen-Santec, 11 juillet 2022, Santec.

colo à la mer 11 – 17 juillet Reves de mer au Camping Municipal de Dossen-Santec

gratuit

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Reves de mer au Camping Municipal de Dossen-Santec camping dossen santec Santec 29250 Finistère Bretagne

séjour en tente

diverses activités physiques (géocatching, ballade en forêt, baignades, jeux) et sportives (paddle, char à voile).

activités ludiques de découverte de l’environnement, prix lecture, d’expression (théatre), chants, jeux de société…

Les enfants auront des temps libres et participeront aux taches quotidiennes.

objectifs pédagogiques :

– Acquérir plus d’autonomie : apprendre à participer à la vie quotidienne, développer la curiosité et et susciter l’envie d’apprendre.

– Mobiliser et solliciter les connaissances des enfants accueillis en séjour de vacances, par des activités variées à caractère ludique, culturel, sportif.

– Devenir acteur de son environnement : découverte de son environnement par des ateliers sur l’environnement marin.

– Savoir être et vivre ensemble : accepter l’autre, créer du lien entre enfants et avec l’adulte.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T09:00:00+02:00

2022-07-17T06:30:00+02:00