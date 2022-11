Rêves de machines La Gaîté Lyrique, 13 novembre 2022, Paris.

Le dimanche 11 décembre 2022

de 16h00 à 17h30

Le dimanche 20 novembre 2022

de 16h00 à 17h30

. payant

Tarif plein : 10€

Tarif adhésion : 7€

Dans cet atelier d’initiation à l’intelligence artificielle via son potentiel créatif, Capitaine futur propose aux enfants d’inventer des histoires d’un nouveau genre.

Dans les retranchements déglingofuturistes de l’Entr’espace, l’intrépide Capitaine futur débarque sur une planète peuplée de machines intrigantes qui s’expriment avec des images… Mais comment percer le secret de leur langage ? Dans cet atelier, le studio u2p050 propose une initiation inédite aux techniques d’écriture « texte vers image » d’imagination artificielle. Sur le modèle du processus créatif suivi pour la création du livre Moebia, l’atelier consiste à travailler avec l’IA pour générer une courte nouvelle imagée autour d’un thème choisi avec les enfants. L’objectif est ici de mieux saisir le fonctionnement de cette technologie à travers une pratique concrète, critique et ludique. Et le tout est à vivre en famille à la Gaîté Lyrique, évidemment !

u2p050

Le studio de création u2p050 se place à la croisée de la philosophie, de l’art et de la technologie. À travers ses créations numériques, u2p050 tente de construire des expériences de pensée qui ouvrent des voies pour interroger notre monde contemporain, et en particulier sa numérisation croissante. Sous des formes extrêmement diverses — installations, textes ou productions audiovisuelles — u2p050 explore une perspective où la machine n’est plus seulement considérée comme un outil à asservir, mais une lunette pour visualiser des mondes nouveaux.

Capitaine futur

Capitaine futur, personnage fictionnel de la Gaîté Lyrique, accompagne les enfants vers la découverte, l’apprentissage et la pratique de nouveaux imaginaires. Les cultures post-Internet et l’omniprésence du numérique ont modélisé de nouvelles façons d’envisager l’avenir. C’est pourquoi Capitaine futur donne le pouvoir aux enfants d’agir sur le monde et d’inventer d’autres histoires, grâce, notamment, à la prise en main des outils numériques et à la force du récit. Cette saison, direction l’Entr’espace, territoire imaginaire jalonné d’aventures et de spectacles trépi-dansants, d’ateliers de brico-labo-ration, d’histoires fabuleuses et de figures animées à inventer en famille !

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Contact : https://billetterie.gaite-lyrique.net/reves-de-machines-atelier-enfant-css5-gaitelyriquemob-pg51-ei902807.html https://gaite-lyrique.net/evenement/reves-de-machines

Gaîté Lyrique