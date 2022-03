Rêves de Gosses Mauléon Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauléon Deux-Sèvres Mauléon EUR Le Rotary Club de Bressuire organise une étape du tour d’aviation menée chaque année par l’association “Rêves de Gosses”.

