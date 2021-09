“Rêves de dentelles” : installation artistique dans le cloître Lesneven, 18 septembre 2021, Lesneven.

“Rêves de dentelles” : installation artistique dans le cloître 2021-09-18 – 2021-09-19

Lesneven Finistère Lesneven

Ce haut lieu de Lesneven a revêtu ses plus beaux atours pour fêter dignement le patrimoine ! Les tisseuses de liens y ont installé des dentelles qui flottent aux vents et tendent leurs mailles entre les arcades séculaires. Une œuvre collective qui offre un regard neuf sur ce joli brin de bâtisse. Samedi de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Dimanche de 14h à 18h.

+33 2 29 61 13 60

dernière mise à jour : 2021-09-02 par