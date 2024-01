RÊVES DE CIRQUE PARKING DU ZENITH Toulouse, vendredi 15 mars 2024.

Un voyage extraordinaire aux pays des Rêves et du Cirque ! Avec son casting d’artistes des quatre coins du monde, sa mise en scène époustouflante et ses fabuleux décors, Rêves de Cirque vous plonge dans une atmosphère éblouissante.

Après un triomphe à travers le monde (Asie, Amérique du Sud, Europe), le spectacle Rêves de cirque arrive enfin en France et à Toulouse ! Né de la fusion des arts du cirque, du théâtre, du chant et de la danse, Cette nouvelle création puise également son inspiration dans les origines du cirque et notamment de la Commedia dell’arte avec ses personnages étonnants et des saltimbanques d’antan.

L’histoire raconte le rêve d’une petit garçon parti à la recherche de ses jouets préférés, une aventure touchante et palpitante faîte de rencontres incroyables. Ce voyage extraordinaire le mènera dans un monde imaginaire, une ode à l’enfance, un songe où les jouets prennent vie, une aventure faîtes de rires, d’exploits et d’enchantements. Clowns, jongleurs, Acrobates, Trapézistes et voltigeurs rivalisent d’audace et de talents pour aider ce héros dans sa quête.

Du rire et de l’émerveillement, des jouets géants qui s’animent, des artistes incroyables, l’odeur alléchante de la barbe à papa et du Pop-Corn caramélisé, offrez-vous ce voyage en enfance, comme une parenthèse enchantée au pays des rêves et du cirque !

Informations pratiques:

Durée du spectacle : 2h15 avec entracte de 15 min

Toilettes à disposition

Restauration sur place19 EUR.

PARKING DU ZENITH Avenue Raymond Badiou

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie contact@reves-de-cirque.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15

fin : 2024-04-07



