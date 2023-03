Broderie Haute Couture Rêves de broderies Elisabeth Gasbarre, 28 mars 2023, Lyon.

Broderie Haute Couture 28 mars – 2 avril Rêves de broderies Elisabeth Gasbarre

Pour les JEMA,

Je vous invite à venir partager ma passion de la broderie en vous initiant à la broderie traditionnelle (broderie à l’aiguille) et en vous proposant une démonstration de broderie haute couture au crochet de Lunéville.

Les ateliers d’inititations seront ouverts au jeune public le mercredi 29 Mars de 10h à 11h30 et de 16h à 17h30, et pour les adultes le vendredi 31 Mars de 2023, de 10h à 12h et de 14h à 16h.

Une participation de 15€/enfants et de 20 €/adultes vous sera demandée.

6 enfants maximum

10 adultes maximum

(Inscription au 06 89 12 50 47)

Venez me rencontrer dans mon atelier situé au 3 rue des Antonins au coeur du quartier du Vieux Lyon Mardi 28 et Jeudi 30 Mars de 14h à 17h30, pour une présentation de la broderie Haute couture sur métier à border au crochet de Lunéille.

Je serais en démonstration à l‘Espace Mosaïque au 47 Rue Aristide Briand, 69800 Saint-Priest de 10h-19h le Samedi 1 et Dimanche 2 Avril 2023.

Etant centre de formation vous pourrez, une fois sur place, vous renseigner sur les différentes options de formations à la broderie traditionnelle ainsi qu’à la broderie Haute Couture (crochet de Lunéville)

Rêves de broderies Elisabeth Gasbarre 3 rue des Antonins 69005 Lyon Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Broderie crochet de lunéville

Agnès Pautard